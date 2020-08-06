螺絲大廠世豐(2065)7月合併營收為1.9億元，改寫歷年同期新高，較6月的1.55億元成長22.58%，也比去年同期增加15.67%。前7月合併營收為11.57億元，同創歷年同期新高，較去年同期成長6.06%。

世豐表示，7月營收繳出歷年同期新高，主要受惠美國各州陸續解封重啟經濟活動，加上美國新屋開工數已連續兩個月逐月成長，帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶急單需求，挹注烤漆螺絲及水泥螺絲主力螺絲產品銷售升溫，此外，世豐旗下螺絲產品聚焦木造房屋、鐵皮屋頂、木棧道、居家DIY室內裝修等領域，且看好建築應用、DIY居家裝修需求提升，創造世豐外銷代工訂單業務良好銷售環境。

展望第3季，世豐維持審慎樂觀看法，看好目前客戶拉貨力道有望隨著回補庫存、終端居家裝修需求提升，並持續積極深化美洲、歐洲與亞洲等地區接單表現，目前整體訂單能見度保持3個月。

另一方面，國際通路客戶在多策略思考下轉移訂單產地、或高客製化產品需求提升，世豐一條龍製程服務可因應客戶高度客製化產品研發、保持產品品質、成本費用控管及訂單出貨交期。

世豐近2年強化產品開發設計、精進自動化生產效益與數位化轉型，擴大美國、澳洲及歐洲等地區接單效益發酵；觀察財政部關務署進出口貿易統計，今年上半年台灣螺絲螺帽產品出口金額近18.98億美元，較去年同期減少14.6%，世豐螺絲產品占台灣螺絲螺帽出口金額比重卻逆勢提高約1.7%水準，優於整體產業表現。

(時報資訊)