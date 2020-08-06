外資急轉彎回頭買超38億元，萬三關再進一步。昨夜美股續強，帶動台股集中市場今早開高90餘點，隨後權值三王大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)攜手搖旗，蘋概、IC設計、PBC等電子族群與7月績優生群起相應，電子資金比重拉高逾8成，加上台幣飆升逾2角吸引熱錢助陣，激勵大盤衝上12971.87點，劍指萬三關，離盤中歷史高點13031點僅不到60點，惟高檔賣壓旋即現蹤，進擊短線漲多的面板雙虎、晶電(2448)、金像電(2368)、世界先進(5347)、上銀(2049)等個股，多空於12900城門下激戰，尾盤買單進場拉抬台積電、聯電(2303)、群創(3481)、宏碁(2353)等，大盤得以甩尾收12913.50點，漲111.20點，總成交值增至2591.36億元。

昨日外資轉賣超2.9102億元，由內資撐盤，三大法人買超12.09億元。今日內外資換手，由外資轉買超38.8857億元，投信買超4.3806億元，自營商賣超11.5448億元，合計三大法人買超31.72億元。統計外資8月來累計賣超210.39億元，今年來賣超5785.71億元。

盤面上，PCB利多不斷，繼小摩把欣興(3037)目標價喊到100元，其最新報告又首評台表科(6278)「優於大盤」、目標價195元，另野村看好臻鼎-KY(4958)獲利表現，升目標價至170元，激勵今日三檔個股全數走強，欣興收漲3.26%、臻鼎-KY漲3.57%、台表科大漲6.82%。7月營收陸續出爐，績優生今日也強勢表態，圓展(3669)漲停作收、瑞昱(2379)量增漲6.5%。疫情回升，8大場合強制戴口罩，恆大(1325)、康那香(9919)受惠，恆大收漲7.69%、康那香強鎖漲停。聯電今日盤中股價再創26.85元新高、收盤26.6元，明天為本輪庫藏股最後一個執行日，近兩個月來股價漲幅達6成，市值突破3千億元。

分析師指出，目前個股走勢仍受月營收及季營運展望影響，投資人應多檢視相關投資標的訊息。分析師表示，由於台灣第2季不受疫情影響，公司營運表現可望繳出佳績，預期8月財報偏向利多，台股短線仍偏多可望上演「有基之彈」。技術面，本波指數一路沿著月線走揚，目前上升至12442點，短線修正乖離之後，再度重啟漲勢，可望再攻高。

(時報資訊)