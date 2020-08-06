英國央行周四宣布維持基準利率與現行貨幣政策不變，並預期英國經濟將需要更長的時間才能重返爆發新冠肺炎疫情前的規模。此外，該央行表示不排除利率進一步調降至負數的可能性，但也警告隨之而來的風險。

英國央行宣布維持基準利率不變，為0.1%，龐大的購買公債計畫規模亦維持不變，仍為7450億英鎊（9780億美元），此決議符合市場普遍預期。

該央行並預期英國經濟到明年底，可能都無法回到2019年底的規模。今年5月該央行預期英國經濟可能在2021年下半年重返疫前水準。

不過，英國央行對2020年的預測較5月時樂觀一些，預估今年底失業率將到頂，達到7.5%，雖幾乎是最近數據的兩倍之高，但低於該央行先前預估的略低於10%。今年國內生產毛額（GDP）估將下跌9.5%，創下99年來最糟表現，但好於該央行5月時預估的暴跌14%、逾300年來最嚴竣的衰退。

該央行現在預估明年經濟成長9%，不如5月預估的反彈15%，並表示復甦放緩的風險大於加快復甦的可能性。

英國央行亦表示，是否將基準利率降為負值的討論正在進行中，但此舉可能損害銀行業的獲利能力。英國央行表示，貨幣政策委員會（MPC）將繼續檢視將負利率做為政策工具的適當性。但聲明中也指出，MPC仍有其他可行的工具，例如資產收購與前瞻指引等。

(時報資訊)