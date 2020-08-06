在近來零售消費者物價升高之際，印度央行周四宣布維持利率不變，並表示該央行將確保未來通膨保持目標區間。

印度央行公布，附買回利率（Repo Rate）維持於4.0%，附賣回利率（reverse repo rate）維持於3.35%。市場普遍預期該央行本次會議將調降附買回利率1碼（25基點）。

在去年的寬鬆周期共降息135個基點後，印度央行自今年2月以來累計將附買回利率調降115個基點。

(時報資訊)