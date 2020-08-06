《國際金融》印度央行維持利率不變 15:232020/08/06 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在近來零售消費者物價升高之際，印度央行周四宣布維持利率不變，並表示該央行將確保未來通膨保持目標區間。 印度央行公布，附買回利率（Repo Rate）維持於4.0%，附賣回利率（reverse repo rate）維持於3.35%。市場普遍預期該央行本次會議將調降附買回利率1碼（25基點）。 在去年的寬鬆周期共降息135個基點後，印度央行自今年2月以來累計將附買回利率調降115個基點。 (時報資訊) #印度央行 #附買回利率 #利率不變 #調降 #基點 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際金價 衝破2,000美元 04:102020/08/06 財經要聞 《商情》美元走軟 周三紐約棉花期貨續漲 10:002020/08/06 財經 《食品股》除息旗開得勝 統一填息逾5成 10:172020/08/06 財經 《電腦設備》Q3營業淨利率續佳 外資喊買進宏碁 10:172020/08/06 財經 陸青年瘋買金 取代大媽入市 04:102020/08/06 產業財經 金價具想像空間 機構叫價3千美元 04:102020/08/06 產業財經 高收益債尚未收復失土 複合式投資成債券新顯學 04:102020/08/06 投資理財 銀行正在被疫情邊緣化 04:102020/08/06 時論廣場 憧憬中美高層視訊 人民幣飆漲 創五個月新高 04:102020/08/06 財經要聞 台新新興短期高收債 隨漲抗跌 04:102020/08/06 專題周報 財經熱門新聞 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 營建署盼加速發展淡海與高雄新市鎮 - 財經 - 工商 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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