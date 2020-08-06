「看得見看不見的美術課」即日起開放報名，課程完全免費。（許家寧攝）

知道地瓜也可以用來藝術創作嗎？新北市立美術館暑假期間特別化身陪讀天使，到金山與萬里分館為北海岸學童帶來不一樣的藝術體驗課，20日將帶小朋友利用金山農產「地瓜」拓印成自己專屬的藝術身高尺，課程免費，即日起開放報名。

萬里分館主任蕭千惠表示，偏鄉地區不像都市有美術館，學童較缺乏接觸藝術的管道，因此特別利用暑假期間，邀請目前正籌備中的新北市立美術館下鄉擔任陪讀天使，帶小朋友踏入藝術殿堂，一方面能有機會接觸藝術，另一方面認識在地文化特色。

「看得見看不見的美術課」特別為北海岸的小朋友設計了「石皂的記憶」與「越長越高」藝術體驗課程，讓孩子在海邊撿拾石頭，創作出獨樹一格的石頭皂，另外將金山特產「地瓜」化為實用的藝術作品，豐富偏鄉學童的美學教育。

新北市立美術館籌備處主任于玟表示，未來美術館將坐落三鶯，這座新北第一座公立美術館，以「全民美術館」出發，籌備期間也透過館校合作計畫，邀藝術家與教育現場老師一起開發有趣的美術課，這次透過結合偏鄉陪讀活動，將藝術種子散播至北海岸。

(中時 )