美術老師紀芃如（右）表示，很難想像看似對任何事都不在乎的冠廷，能產出如此驚艷的作品。（吳建輝攝）

冠廷爸爸陳國明表示，冠廷從幼稚園開始就會拿著畫筆塗鴉，至今蒐集的「計算紙繪本」少說也有5百本。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

觀察冠廷的畫作能發現，其題材不設限，有節慶、戰爭、世界盃、甚至女體，表情生動，動作誇張但細膩，層次感鮮明，每張作品都蘊藏了無限想像。（吳建輝攝）

而校方展覽的地方也很特別，選在曾是溪湖第一家銀樓的「金寶興」，現在變成返鄉青年經營的「滴答咖啡」，民眾能在這裡享受咖啡香與藝術交織出的美食饗宴。（吳建輝攝）

來自彰化溪湖成功高中國中部三年級的陳冠廷，是1名有中度自閉症合併輕度智能障礙的大男孩，從小不善表達，課業平平，唯一讓他與這個世界接觸的就是他手上的「畫筆」，一筆一畫繪出他心中的所想像的世界，國中三年其累積無數作品，校長吳柏林特別幫他舉辦畫展，一起用冠廷的視界窺探這個世界，與其不凡的生命故事。

觀察冠廷的畫作能發現，其題材不設限，有節慶、戰爭、世界盃、甚至女體，表情生動，動作誇張但細膩，層次感鮮明，每張作品都蘊藏了無限想像，很難想像看似對任何事都不在乎的冠廷，能產出如此驚艷的作品。

特教老師王思璇說，辦理畫展最大的難度，就是冠廷的作品不跟別人分享，她是用餅乾跟冠廷交換，以物易物方式讓他將作品拿出來，如今順利舉辦，讓更多人注意冠廷的才華，她也心滿意足。

美術老師紀芃如說，國一時冠廷的作品多半是黑白的，一開始嘗試引導他用其他繪畫工具，但他堅持使用原子筆，後來找來各式顏色的原子筆，他才開始接觸色彩，所有包含字體、風格，顏色都是他自己腦海中所想像的世界，風格多變。

冠廷爸爸陳國明表示，冠廷從幼稚園開始就會拿著畫筆塗鴉，本來是模仿電視報紙，後來買了一台電腦給他，開始上網搜尋找到自己喜歡的圖案並畫下，除了繪畫他也喜歡組合樂高，從小組合到現在超過百組，而他蒐集冠廷的「計算紙繪本」少說也有5百本。

陳國明說，冠廷只會專注自己喜歡的事務，最擔心的還是他將來能否養活自己，畢竟自己年紀也大了，無法照顧他到老，最大心願就是希望能夠有一個老師，願意帶領他朝向繪畫領域邁進，最重要的是能養活自己，展開自己的人生。

(中時 )