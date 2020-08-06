苗栗縣府於今年4月，邀請親子家庭到苑裡親子公園工程預定地參與工作坊，從中收集可行性意見。（巫靜婷攝）

苑裡地區親子公園融入在地農業特色，打造共融式地景遊戲設施，圖為農舍煙囪滑梯。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣第3座親子公園確定落腳苑裡，將於8月10日舉辦開工動土典禮，水利處指出，此工程總經費約3000萬元，用地面積達0.77公頃，鄰近國立苑裡高中，預計2021年初完工，公園設施以苑裡穀倉為發想，融入農業特色，打造共融式地景遊戲設施，備受鄉親期待。

苗栗縣府2019年1月在縣議會後方，啟用首座「貓裏喵親子公園」，以海洋風格設計，大獲好評；今年3月再啟用第二座「竹南獅山親子公園」，以苗栗地景「火炎山」為設計主題，是中港溪地區親子同樂的好去處；苗南海線鄉親引頸期盼迎來第3座親子公園，終於將在下周一舉辦動土儀式。

水利處城鄉發展科指出，苑裡地區親子公園位於國立苑高旁空地，其中遊戲場約占0.32公頃，以在地農業為規畫設計特色，並曾邀請「特色公園行動聯盟」到工程預定地舉辦工作坊，以故事、美勞、遊戲，啟發親子家庭參與公共政策，從中收集具可行性之意見。

城鄉發展科說明，苑裡地區親子公園設置工程，分為遊戲設施、景觀工程、舖面工程、植栽工程、照明工程、排水系統等6大項，其中最受關注的地景遊戲設施包含農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌、平台戲沙區等。

水利處表示，苑裡親子公園預計明農曆年前完工，將可提供苗南海線地區，親子家庭遊憩玩樂的新去處，期盼成為具地區指標性的共融式遊戲場，也實現縣長徐耀昌力推「1地區1公園」的目標，山、海、中港溪民眾都能享受樂趣。

(中時 )