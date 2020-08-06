澎恰恰今召開記者會宣布破產，表示已賣掉家中房產償還債務，但仍有1.2億未還，此外也坦承跟地下錢莊或高利貸借錢，對此道上兄弟表示澎恰恰此招相當高明，因為宣稱遭高利貸逼債，勢必引起檢警介入，甚至可能成為他的「免費保鑣」。

根據《ETtoday》報導，澎恰恰先前否認借高利貸並險遭黑衣人討債逼到輕生的傳聞，如今召開記者會卻坦承有向地下錢莊或高利貸借錢，對此道上兄弟表示放款高利貸雖遊走法律邊緣，但卻易吸引需要調動大筆金額的名人借款，推測澎恰恰可能急須用錢才出此下策，此外點出澎恰恰召開記者會相當高招，畢竟高利貸非正當生意，勢必引起檢警關注並介入，人身安全也會成為關注焦點，員警甚至可能成為他的「免費保鑣」。

不過也有另一派兄弟認為，澎恰恰先前否認遭逼債，應該是不願意把事情鬧大，今天突然無預警召開記者會公開宣布破產，應該是有不得已的苦衷才對。

(中時新聞網)