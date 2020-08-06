陸股收盤漲跌不一 深成指跌0.7％ 15:332020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股6日收盤漲跌不一，滬指收報3,386.46點，漲0.26％；深成指收報13,863.13點，跌0.7％；創業板收報2,814.37點，跌1.6％。 滬深兩市成交額連續第7個交易破兆元，從盤面上看，國防軍工、黃金概念題材股表現強勢，生物疫苗類股則全天表現低迷。 (工商 ) #收報 #陸股 #漲跌 #深成指 #收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股震盪走低 深成指午盤跌1％ 12:022020/08/06 財經 史上首見 外資持有股債占外匯存底近100％ 04:102020/08/06 財經要聞 《港股》憂美中科技戰加劇 恆指收跌0.69％ 17:052020/08/06 財經 《美股》上季營收暴增64％ Square大漲7％ 09:092020/08/06 財經 《韓股》韓股收漲1.33％ 創近2年新高 16:482020/08/06 財經 下半年 美股、美高收作核心 04:102020/08/06 投資理財 《港股》騰訊跌逾2％ 恆指變臉翻黑 10:512020/08/06 財經 12,802點、38.93兆 台股指數、市值又新高 04:102020/08/06 財經要聞 《日股》豐田財報將出爐 日經晨收小跌 11:592020/08/06 財經 陸股開盤漲98點 騰訊微跌 10:122020/08/06 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 高盛看美股：年底市場將出現大逆轉 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。