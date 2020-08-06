陸股6日收盤漲跌不一，滬指收報3,386.46點，漲0.26％；深成指收報13,863.13點，跌0.7％；創業板收報2,814.37點，跌1.6％。

滬深兩市成交額連續第7個交易破兆元，從盤面上看，國防軍工、黃金概念題材股表現強勢，生物疫苗類股則全天表現低迷。

(工商 )

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