近日網路傳出台新銀行的法金部門員工，集資5600元包牌中威力彩頭獎，更扯出一系列宛如八點檔劇情的消息，數次登上媒體版面。事實上，國外有數據指出，有70%的樂透頭獎得主，最終下場都是宣告破產。而諾貝爾經濟學獎得主塞勒表示，獎金容易被大腦歸類為「不勞而獲」，因此花錢時欠缺思考，過度的揮霍導致下場比沒得獎前還慘。

根據《愛爾蘭新聞報》報導，靠著失業津貼生活的愛爾蘭婦人瑪格麗特（Margaret Loughrey），在2013年底意外中了2700萬英鎊（折合新台幣約10億元）初期她並沒有胡亂揮霍，反而是連開3家公司，經營公司的同時，還把錢捐給弱勢族群，幫助改善當地的環境。但她傳奇的人生爆紅之後，她變得荒腔走板，一下毆打計程車司機，後又毆打機長、羞辱男助理等走針的行為不斷發生。而在她得獎後6年，全身上下只剩下500多英鎊。

《太陽報》也曾報導過類似案例，英國羅傑絲（Callie Rogers）在她16歲時中了187.5萬英鎊（約新台幣7415萬元），原本她也只是打算開個小店安穩生活，但每天開趴、結識新朋友的生活讓她糜爛，甚至染上毒癮，她後來也出面呼籲，應該提高購買彩券的門檻到18歲。

而根據美國國家經濟研究局的統計指出，他們以近20年的頭獎得主為樣本進行統計，有75%的頭獎得主，因過度揮霍，5年內就面臨破產的命運，平均每12人就有9人破產。2017年諾貝爾經濟學獎得主、美國芝加哥大學行為科學教授賽勒(Richard Thaler)也曾解釋，一般人會把獲得的金錢，在內心分成幾個分類。工作收入會歸類到「辛勞所得」的分類中，大多會謹慎使用；工作獎金會歸類在「獎勵自己」的分類中，會用這筆錢來買東西、旅遊犒賞自己。像樂透、賭博這種收入則會被分類為「不勞而獲」中，大多都是不理性的隨意花費。

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(中時新聞網)