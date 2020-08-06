台灣三菱化學公司及恆誼化工公司6日舉辦擴廠動土典禮

恆誼化工為在地老字號企業，與台灣三菱化學公司合作生產電子級硫酸，供應國內半導體大廠化學試劑，6日辦理台灣三菱化學公司第4套電子級硫酸工廠及恆誼化工公司硫酸8廠擴建暨倉辦大樓動土典禮，完工後將滿足市場需求，並促進相關產業群聚效應。

台灣三菱化學為日本三菱化學在台子公司，1997年與恆誼化工建立上下游合作關係，生產電子級硫酸，供應國內科技大廠化學試劑，近年隨著隨電子產業與半導體廠商蓬勃發展，電子級硫酸需求日益漸增。

6日三菱化學公司第4套電子級硫酸工廠開工，恆誼化工硫酸8廠擴建暨建倉辦大樓也同步動土，象徵傳統產業進入半導體科技產業鏈重要的一環，更是產業升級的重要工程，2企業擴廠預計投資12億元，將就近服務竹苗地區廠商，大幅減低運輸成本，對地方更能有效帶動周邊效益，擴大相關產業群聚效應。

苗栗縣長徐耀昌表示，恆誼化工從傳統產業轉型成為電子級硫酸工廠，供應電子高科技、半導體市場需求，為傳統產業創新發展的典範，未來縣府招商馬上辦中心與經濟部招商服務中心，將持續攜手合作，協助產業投資苗栗，創造更多就業機會。

目前縣府招商引資8376億元，吸引353家企業在地設廠，今年訂下招商破兆目標，將持續打造友善的企業投資環境，併鼓勵高附加價值產業進駐苗栗，讓苗栗子弟安心留鄉就業。

(中時 )