彰化縣八卦山多年前曾發生一起妙齡女遭集體霸凌跳崖死亡慘案，案件背後卻出現不可思議的冤魂託夢事件！一名官姓年輕女子因受不了霸凌，選擇在八層樓高的懸崖深谷一躍而下，卻因媒體報導未見真相，冤魂竟然四處託夢，才讓真相水落石出…

資深媒體人王瑞德描述，官姓被害女子男友欠下彰化一位江姓大姐頭一萬元的債務，先前大姐頭與官女在有多次口角，對方感到不順眼。某天，大姐頭為了追討債務，約了被害人碰面後，竟然對官女百般凌虐、拳打腳踢，最後大姐頭勒住被害人的脖子後，騎著摩托車在馬路上拖行，造成被害人全身擦傷，但不但沒放過官女，甚至變本加厲，拿出水桶裝滿水，強壓住被害人的頭讓她僅存一口氣。

不久，一群人將官女押往八卦山的高台，山下山勢險峻，大姐頭率領身後的兩名小弟，恐嚇官女：「你的男朋友欠我一萬塊，若馬上還不出來，妳現在有兩個選擇，第一，讓在場男性輪流蹂躪；第二，給我跳下去！」官女經歷了苦不堪言、身心俱疲的一晚，牙一咬二話不說，決定縱身而跳，當場慘死在山下。

但大姐頭竟然若無其事，還去派出所報案，但卻謊稱「一夥一起騎車前往八卦山夜遊，夜深後提議到平台，但是被害人卻賭氣不願意，竟然失足墜落」如此荒謬、疑點重重的內容，檢警也發現被害人身上有不明原因擦傷，案情絕非單純，還需進一步調查。但誰也沒有想到，卻是「死者」託夢才真正破案。

在現場的施暴的小弟，事後在睡夢中夢見官女來託夢，還不斷呼喊要幫她申冤。嚇得兩人相約衝往在宮廟求解，但人才一到，還沒向廟公開口來意，廟公卻立刻說出：「你們不知道做了什麼事，但趕快到『警察局』自首。廟門口站了一位女性，跟我說你們與一群人害死她，叫你們趕快去自首」現場兩人嚇得臉色發青，直接前往警察局自首，全案才真相大白。

只因為男朋友欠下的一萬元，加害者竟痛下毒手讓被害人選擇輕生，悲慘結局讓節目主持人直呼：「太沒人性！」

(中時新聞網)