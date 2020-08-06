天母Jbs Dinner是許多網美夢想中的宴會場地。（雲朗提供）

雲朗集團搶攻宴會商機，旗下君品Collection首次與新創公司「Pickone挑場地」合作，將平台功能整合並優化後，透過異業結盟來擴大品牌能見度，以強化風格精品婚禮專區為訴求，君品Collection正式進入 2.0階段，為新的婚禮趨勢做好準備。

宴會平台「君品Collection」中的非傳統宴會場地今年接單逆勢成長，宴會訂單多落於今年第四季與2021年，總計還有超過250場宴會待辦理，可明顯觀察到風格宴會場地已取代現有傳統宴會，宴會市場已正在改變，沉浸式宴會將成為新的婚宴趨勢。

雲品國際總經理丁原偉表示，現在消費者的消費過程中「客戶體驗」已經逐漸取代「性價比」，另外也有調查指出全球有 45％消費者願意把錢花在「體驗」、55％把錢花在「產品」，兩者比例幾乎各占一半，餐飲消費除了賣有形的「料理菜色」，無形的「體驗」也越來愈受重視。

君品collection與Pickone挑場地結合之後最大的利基點，以沉浸式宴會的服務規劃著稱，不論是溫室花園或是博物館式的宴會，透過聲音、味覺、觸覺、嗅覺等五感體驗，都能讓參與的賓客沉浸在我們獨家設計的體驗中並驚豔每一次的活動，而透過Pickone挑場地的企業、公關活動客群，能夠將雲品所合作的場地發揮最大化的使用效率，也讓除了婚宴、工商宴席以外，也能讓沉浸式體驗運用在更多的活動當中，像是公關活動、研討會、發表會或是更多元的商業活動，都能讓消費者擁有更多沉浸式的體驗行為。

君品Collection還推出了一天一場地，看場地抽鑽石的活動，此外，本月更新增位於台北的JB's Diner、MAJI 集食行樂音樂庭園以及南港瓶蓋工廠，共三個新據點加入君品Collection營運，使君品Collection據點高達49處，總體服務人數胃納量達14,500人次，讓共享宴會市場與空間活化再邁向下一個里程碑。

(中時 )