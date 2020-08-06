一名在台中執業的鄭姓中醫師在臉書PO文，「一人犯罪，多少人受累？」憂心恐毒中藥風暴傷害持續擴大。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中前議長張宏年與市議員兒張彥彤1家4口疑服中藥鉛中毒後，再傳國民黨台中市黨部前主委陳明振的罹癌妻子，也服盛唐中藥被驗出血中含鉛，震驚各界，中榮中醫師蔡嘉一指出，癌患者免疫力差加上鉛中毒、身體雪上加霜；該診所呂姓院長以治療癌症腫瘤聞名，在台中患者眾多，醫界擔憂毒中藥風暴傷害恐擴大。

台中榮總傳統醫學科主任蔡嘉一醫師說，癌症患者由於疾病特徵或治療，常導致免疫力下降、體質較正常人虛弱，若發生鉛中毒現象，導致腹痛、失眠，免疫力系統活力降低將導致癌症病情惡化；另鉛中毒最嚴重引發貧血、癲癇發作、昏迷或死亡。

台中市衛生局表示，掌握15人有服用呂姓院長開立的自費藥粉，懷疑其中使用禁藥，都個別通知前往抽血檢驗，並將藥物送驗，另有28名盛唐中醫診所就醫民眾自行送檢使用藥物；陳明振妻子並不在診所提供開藥名單內，確定目前掌握受害者已經擴大到第16人。

一名在台中執業的鄭姓中醫師在臉書PO文，「一人犯罪，多少人受累？」盛堂呂醫師的病人何辜？中醫藥何辜？今天又1件，到底........還會有多少件？醫界憂心恐毒中藥風暴傷害持續擴大。

(中時 )