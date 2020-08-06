新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，同時加劇地緣政治等衝突。如何看待下半年全球經濟的形勢？由《新京報》貝殼財經主辦的「中國經濟新格局：乘風破浪」夏季峰會6日線上舉行。大陸證監會前主席肖鋼表示，疫情反覆爆發的風險和發達經濟體稍早無限量化寬鬆政策的開閘放水，雙重風險可能對實體經濟還會造成2次衝擊，現在斷言全球經濟復甦還太早，不能排除下半年全球經濟可能面臨的金融風險。

在肖鋼看來，2008年國際金融危機以來，全球經濟其實沒有實現真正的復甦，今年進入疫情以後，歐美日等國央行又紛紛推出零利率、負利率和無限量化寬鬆，雖對緩解當前全球市場流動性緊張、刺激投資和消費有積極作用，但是負面作用也很明顯，短期的效應無助於解決結構性的問題。

肖鋼更提醒，要注意新興經濟體可能面臨的風險。由於發展中國家和新興經濟體大部還是使用美元，所以如何防範發達經濟體實施負利率和無限量、無底線的量化寬鬆政策的外溢風險，就顯得十分重要。

他指出，對新興市場經濟體和發展中國家而言，既要注意防範資產價格的泡沫，防止資金脫實向虛，又要防範資本的外流，因為美元還是全球的儲備貨幣，但也要防範本國的貨幣貶值、債務違約等風險。

(旺報 )