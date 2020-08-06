跆拳道女將蘇柏亞為了奧運夢，將體重參加49公斤級賽事，在體育署和國訓中心指導舉辦的模擬2020東京奧運對抗賽，上午兩場比賽都是輕鬆過關，談到減重、控制體重，她笑說不敢參加國訓中心的家政課學做甜點。

蘇柏亞是2018年雅加達亞運及2019年拿坡里世大運跆拳道女子53公斤級金牌，不過2020東京奧運女子跆拳道只有49、57公斤級，她選擇減重參加49公斤級賽事，和教練執行有計劃地減重，「主要是慢慢控制飲食，吃得清淡點，畢竟也不能一下子降太多，仍要把肌力顧好。」

蘇柏亞補充，以往比較愛吃零食、麵包澱粉類食物，現在就減量、慢慢戒掉，不然就是買了分大家吃，才不會一下子吃太多，而國訓中心有不少課程幫選手舒壓，其中一種就是甜點課，蘇柏亞開玩笑說：「這種家政類的課程我不敢上，怕會出事。」

今年全中運以3連霸揮別高中舞台的「長腿女孩」羅嘉翎，也是靠飲食清淡控制體重，覺得模擬賽有燈光，感覺像是參加大獎賽般盛大，一開始比較緊張，也很開心有這樣的機會，找回一些比賽的刺激感，蘇柏亞則說：「場邊有不少在國訓中心一起訓練的選手們來加油，蠻感動的。」

對於國際賽因為新冠肺炎疫情停擺，蘇柏亞表示，既然無法改變目前狀況，就透過練習努力增加優點，也會去看影片研究對手、做些加強。

(中時 )