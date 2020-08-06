勤益科大通識教育學院之實驗單位明秀書院匠師張明德，只有小學畢業，卻靠著木工證照取得專科的同等學力，今年獲教育部頒發「資深技藝師傅」殊榮。張明德現都在教大學生做木工，他表示，知識是學不完的，「我的木工到現在還未出師，有時還要跟學生學習」。

教育部今天舉行第五屆技職教育貢獻獎暨第九屆資深技藝師傅頒獎典禮，由部長潘文忠為全體受獎人頒獎，表揚技職貢獻獎得主共3位個人獎、3組團體獎及兩位資深技藝師傅。

第五屆技職教育教育貢獻獎，個人組獲獎者是致理科大講座教授尚世昌、高雄市中山工商董事長陳國清及台北城市科大講座教授饒達欽；團體組得獎者則是台灣區冷凍空調工程工業同業公會、盈錫精密公司及漢翔航空工業股份有限公司。

至於第九屆資深技藝師傅得獎者，則是台中市木工業職業工會木作創意師傅張明德及金源成陶瓷有限公司雕刻彩繪師劉溪北等兩人。

其中資深技藝師傅得獎者張明德（60歲），同時在勤益科大任教。張明德幼年因為家貧，小學畢業第二天便拜師學藝，當木匠小學徒，他的學習與工作原則是：「從零開始學習的動力，累積挫折經驗創新機。」

原本只有國小畢業的張明德，靠著通過木工乙級的證照，取得專科同等學力。之後他也在各項木工競賽中表現出色，並曾當選中華民國第一屆十大技師楷模「金技獎」。

張明德91年起進入勤益科大任教，除了是明秀書院匠師，也擔任景觀系業界協同教師，多年來以精湛的木工技藝及無私無藏的教育精神，深獲學生好評。

不過在昨天頒獎典禮中，張明德表示，時代變了，他不把學生當學徒，而是以朋友看待。他到現在還在學木工技術，有時候還是要向學生學習，因為這些技術是一輩子都學不完的。

(中時 )