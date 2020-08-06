前台中議長張宏年全家四口疑似服用盛唐中醫診所院長呂世明開立的自費藥粉，導致鉛中毒住院，今更傳出張宏年40％腦損傷。對此，中華民國中醫師公會全國聯合會今天發聲明表示，強烈譴責呂世明，已經解除其在公會的所有職務，並呼籲呂世明負起應有的社會、道德和法律責任，同時強調中藥均為合法藥材，民眾可安心使用。

中華民國中醫師公會全國聯合會聲明指出，這次有問題的中藥，均是呂世明醫師所開立「來路不明」的自費藥材，且藥單上完全未載明其所使用的藥名，這部分仍須檢調機關追緝上游來源。但其他科學中藥及合法中藥材等經市府送驗後，並無任何問題。民眾可以安心使用。

中醫師公會呼籲，本次事件的爭點是不肖醫師違法使用禁藥，本會對此除表達強烈的譴責外，基於社會責任必須再次強調：臺灣合法的中藥材均未驗出任何問題，民眾可以信賴政府的檢驗把關。

公會重申，無論是醫療院所、醫師、藥師或一般民眾，均不可使用來路不明的中藥材，更不可使用禁藥、偽藥，此等行為不僅害人害已，尚有嚴重的民、刑事與行政責任，切莫以身試法。

若民眾對於醫師開立的自費處方箋，若有疑慮，可以致電各級中醫師公會或縣市政府衛生局查詢。

中醫師公會強調，臺灣絕大多數的醫藥從業人員都是奉公守法，請民眾信賴臺灣的醫療品質與藥品安全，也呼籲民眾切勿捕風捉影、以訛傳訛，傳遞錯誤的醫藥假新聞、假資訊，造成社會恐慌。

(中時 )