巴西優勢產業涵蓋面高 後市看俏 15:492020/08/06 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西的優勢產業涵蓋消費、原物料、以及能源，更同時擁有人口紅利、內需擴張以及豐富的天然資源，投資人可多留意巴西的投資機會。 群益印巴雙星基金經理人陳建彰指出，今年來巴西央行九度降息之下，可望帶動巴西企業獲利表現出現改善，總體經濟亦逐漸走出谷底。 後市來看，投資方面建議還是要以選股為主，原物料、能源、必須消費等獲利前景較佳的產業可持續關注。 (工商 ) #巴西 #優勢 #原物料 #九度 #能源 也許您會感興趣 推薦閱讀 離岸風電區塊開發 選商延至2022年Q2 04:102020/08/06 金融．稅務 滬聚焦生物醫藥 瞄準二次創業 04:102020/08/06 產業財經 印度鼓勵國內外公司加大投資力度 股市持續看俏 15:492020/08/06 財經 不讓TikTok有生存餘地 Facebook於50多國推出Instagram Reels 11:092020/08/06 科技 強恆強谷底翻 傳產高價雙箭頭 外資上菜 04:102020/08/06 證券．權證 專家傳真－全球為數不多 台灣今年經濟有望正成長 04:102020/08/06 專題周報 《國際金融》巴西央行降息1碼 警告幾無再降空間 09:432020/08/06 財經 永信和隆大新案加持 下半年營運看俏 09:522020/08/06 財經 內循環下 陸或新增4大直轄市 04:102020/08/06 產業財經 台新新興短期高收債 隨漲抗跌 04:102020/08/06 專題周報 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 債市「恐慌指數」亮警訊 新債王：美股劇烈震盪期到了 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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