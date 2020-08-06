巴西的優勢產業涵蓋消費、原物料、以及能源，更同時擁有人口紅利、內需擴張以及豐富的天然資源，投資人可多留意巴西的投資機會。

群益印巴雙星基金經理人陳建彰指出，今年來巴西央行九度降息之下，可望帶動巴西企業獲利表現出現改善，總體經濟亦逐漸走出谷底。

後市來看，投資方面建議還是要以選股為主，原物料、能源、必須消費等獲利前景較佳的產業可持續關注。

(工商 )