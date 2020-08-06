中央流行疫情指揮中心日前指示，為落實嚴重特殊傳染性肺炎防疫，降低旅宿業入住旅客染疫風險，決議移工居家檢疫地點不得為非防疫旅館的一般旅宿業，而勞動部即日起也暫停受理雇主或私立就業服務機構申請以非防疫旅館之一般旅宿業，作為移工居家檢疫地點。

勞動部表示，目前全台在非防疫旅館進行檢疫的移工有200多名，這些移工不會受到影響，將會留在原處完成檢疫，同樣不受影響的，包括拿到核備函的業者，但如果是已申請、尚未進行實地查核，暫停辦理查核作業。

勞動部表示，即日起請地方主管機關暫停受理雇主或私立就業服務機構申請以非防疫旅館之一般旅宿業，作為移工居家檢疫地點；已受理者，暫停辦理實地查核作業，而後續因涉雇主及私立就業服務機構引進移工相關事宜，有關移工居家檢疫相關規定、適用對象及實施日期等，將報請中央流行疫情指揮中心確認後，另行公布修正後之移工居家檢疫執行方式。

(工商 )