告五人以專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》入圍金曲獎最佳新人、最佳樂團、裝幀設計、歌曲〈紅〉入圍最佳音樂錄影帶獎，共4項獎，6日舉辦媒體餐敍分享喜悅，女主唱犬青之前因工作、學業蠟燭兩頭燒腎發炎，加上暴飲暴食發胖10公斤，靠控制飲食、運動健身才重拾健康。

告五人由女主唱犬青、男主唱兼木吉他手潘雲安、鼓手哲謙組成，2017年4月成團。頂著學生歌手的身份，去年就讀實踐大學大三的犬青，因上課、演出忙得不可開交，腎發炎高燒、腹痛失眠，一周掛急診打了兩次營養針，而決定暫時休學。雲安形容，之前演出太累，會一天吃6餐，甚至睡前大啖麻辣鍋，生活很不健康，他胖8公斤出現「腰包」、哲謙胖4公斤、犬青胖到63公斤「看起來多十歲」。

三人自2月開始上健身課，得知入圍後，晚上6點之後不吃東西，犬青說，最近做研究發現如果真的餓肚子會叫，如果只是想吃東西代表身體缺水，那就喝水或睡覺，她已成功甩肉10公斤。

三人皆宜蘭人，家住海邊的犬青，回家路上去拜觀世音說「拜託啦」，如得獎要買花和大餅去還願，被問到幸運物，哲謙笑說典禮當天要隨身帶鼓棒，自帶音效出席典禮。三人都希望拿到一生只有一次機會的新人獎。

告五人入圍4項金曲獎，今舉辦媒體餐會。（相信音樂提供）

告五人由男主唱兼木吉他手潘雲安、女主唱犬青及鼓手哲謙組成。（相信音樂提供）

告五人樂團入圍金曲獎最佳新人、最佳樂團、裝幀設計、最佳音樂錄影帶獎」，共4獎。（相信音樂提供）

(中時 )