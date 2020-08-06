國曆8月19日就是農曆七月初一，鬼神之說，向來是信者恆信，但某些「超自然」現象，真的讓人難以解釋！最近網路流傳一張國外歷史照片，仔細一看，細節令人頭皮發麻！

從照片上看到，照片拍攝時間約在1900年，地點在北愛爾蘭的紡織工廠，照片中女紡織員排成4個行列，每位女紡織工都是呈現雙手橫放胸前、並交叉的姿勢，看不出有什麼詭異的地方，不過仔細看，從上面數下來第3排最右邊的女子，肩膀上卻莫名多了一隻手！

根據英國的《每日郵報》（Daily Mail）報導，這張流傳一世紀的照片，引起不少網友熱議，最近這張照片再度掀起討論，這隻手放置的角度，怎麼看都不符合人體工學，另外，站在被搭肩女子上方的另一位女員工，雙手放在胸前交叉，這隻「神秘手」的位置怎麼看，都不像女員工們的手；而被搭肩的女子，臉部表情也沒有異常，因為當時照片難以造假，因此這張靈異照片被認為真實性很高。

除了難以解釋的「神祕手」照，美國紐約還有一名男子也曾在推特公佈家中出現靈異現象，根據《每日郵報》指出，這位叫做亞當艾爾斯（Adam Ellis）的男子表示，他時常夢到一名頭部潰爛、自稱「親愛的大衛（Dear David）」的男童，不斷在夢中糾纏他，甚至還想奪走性命，嚇得他睡不著覺。

亞當以為搬了家就可以躲避這詭異男童的騷擾，未料到「親愛的大衛」卻是直接現身在新住所搗亂，不堪其擾的亞當開始紀錄鬼影活動，包含椅子無故搖動以及每到午夜時分盯著門口的貓，事隔幾個月後他再度於推特發文，他貼出一張「親愛的大衛」坐在椅子上盯著他的照片，表示自己拍下了鬼影真面目，有不少網友看完也大呼可怕，但也有許多網友質疑該不會是電影公司為了宣傳搞出來的手段，到底真相為何，大概也只有當事人自己最清楚。

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(中時新聞網)