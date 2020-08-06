《國際經濟》德國6月工業訂單大增 惟仍低於疫前水準 15:402020/08/06 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國6月工業訂單大幅成長，再度印證歐洲最大經濟體開始擺脫封鎖數個月的影響，但訂單量仍遠低新冠肺炎疫情爆發前的水準。 德國統計局周四公布，6月工業訂單月增27.9%，擴張力道較5月的成長10.4%提高逾一倍，並遠優於經濟學家預期。不過，6月的工業訂單仍較疫情爆發前的2月減少11.3%。 德國6月工業訂單主要由內需帶動，國內總訂單較5月大幅增長35.3%。此外，國外總訂單成長22%，歐元區總訂單勁揚22.3%，非歐元區訂單較上月成長21.7%。 (時報資訊) #工業訂單 #德國 #訂單 #疫情爆發 #歐元區 也許您會感興趣 推薦閱讀 風險分析專家的「世紀躲疫」大冒險 04:102020/08/06 財經要聞 專家傳真－全球為數不多 台灣今年經濟有望正成長 04:102020/08/06 專題周報 上銀集團兩金雞 營運谷底翻 04:102020/08/06 證券．權證 客戶訂單暫緩 研華本季展望保守 04:102020/08/06 證券．權證 機械公會攜手電電公會 力推設備暨製造數位轉型 04:102020/08/06 產業．科技 《電腦設備》研華回測300關 法人續按讚力挺 10:002020/08/06 財經 鴻海 7月營收重回4千億 04:102020/08/06 證券．權證 聚陽7月營收年增4.5％ H2樂觀 04:102020/08/06 證券．權證 《電腦設備》H2先蹲後跳 廣積填息達6成 10:512020/08/06 財經 疫情又蠢動 8大場所須戴口罩 04:102020/08/06 生活新聞 財經熱門新聞 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 營建署盼加速發展淡海與高雄新市鎮 - 財經 - 工商 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。