德國6月工業訂單大幅成長，再度印證歐洲最大經濟體開始擺脫封鎖數個月的影響，但訂單量仍遠低新冠肺炎疫情爆發前的水準。

德國統計局周四公布，6月工業訂單月增27.9%，擴張力道較5月的成長10.4%提高逾一倍，並遠優於經濟學家預期。不過，6月的工業訂單仍較疫情爆發前的2月減少11.3%。

德國6月工業訂單主要由內需帶動，國內總訂單較5月大幅增長35.3%。此外，國外總訂單成長22%，歐元區總訂單勁揚22.3%，非歐元區訂單較上月成長21.7%。

(時報資訊)