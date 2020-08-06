橘子(6180)旗下jollywiz樂利數位展現疫情下的動能，上半年衝出較去年同期成長近50％的亮眼成績，電商代營運需求量已較去年同期增加60％。今天宣布8月中旬將前進越南，推出全新跨境電商平台「挑挑ttCHOICE」，首波預計導入10～15個海內外品牌前進越南市場。

樂利數位執行長施凱文表示，疫情下『非接觸型購物』需求明顯爆發，在各國可能因疫情影響本國生產鏈之際，跨境電商仍可補上消費者需求；而這類全球化佈局，正適合零售業者分散市場風險、測試市場反應，以建立更彈性永續的營運模式。

樂利數位上半年熱銷產品，發現保健品、食品、美妝等品類需求大增，因此，今年樂利數位陸續取得西班牙國民保養品牌LookDore璐朵、英國香氛生活洗沐用品BOUTIQUE璞莉可等知名品牌代理權，拓展自身在美妝保養市場的佔比。同時，計畫在下半年進駐台灣實體通路，並協助品牌於越南Lazada、Tiki及蝦皮等電商平台上線，加速品牌進軍全球市場。

樂利2008年成立上海樂麗，協助台灣及國際品牌加速進入大陸市場，2015年再成立香港樂利，服務版圖涵蓋東北亞及東南亞。2020年樂利再度蟬聯天貓五星級評價肯定，成為台資企業第一家和唯一連續獲獎的企業。

樂利除提供物流、金流等一站式服務，更具備台灣跨境營運商少數自行研發的電商管理系統，可對接天貓平台數據，提供分析數據與洞察，為品牌規劃更具體的產品策略。

(時報資訊)