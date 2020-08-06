花蓮縣吉安鄉化仁國中重視閱讀教育，去年將其納入課綱校訂課程，今年以「閱讀米其林˙未來任我行」為主軸方案，將學校打造成米其林餐廳，設計的課程是菜色，學生則為饕客，品嚐學校特製的獨門料理；創意十足的想法，獲得教育部閱讀界最高榮譽「閱讀磐石奬」與「國中組閱讀亮點學校」。

「閱讀米其林˙未來任我行」中的菜色，是為學生打造的兩門特色課程，分別是「閱讀米其林」與「小論文萬花筒」，指導學生閱讀理解與思辨探究，化仁國中也將這兩門課程納入校訂特色課程，規劃閱讀目標。

化仁國中校長梁仲志說，菜色可口外，用餐環境也很重要；於是爭取校外資源，逐步建置藏書功能的「活水書庫」、「閱知海圖書館」、「主題書展閱讀藝廊」及「輝映園地」，四大空間最後形成媲美小誠品的閱讀長廊，提供親子、師生與社區共享閱讀的地方。

教務主任蔣佳珈指出，優化閱讀環境增加學生興趣，引進閱讀理解策略，提升學生閱讀能力，而獲獎課程設計涵括5項策略，閱讀策略、多元文本策略、跨領域策略、差異化策略與數位資訊策略。盼學生未來能透過閱讀學新知、享受閱讀的樂趣。

梁仲志感謝花蓮縣政府與教育處長期支持閱讀教育的推動，雖然今年閱讀磐石獎評選受疫情影響延至七月中，但在縣府教育處課程科及時給予化中經費挹注，成功為花蓮縣爭取閱讀界最高榮譽。

(中時 )