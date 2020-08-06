68歲李亞萍因過度操勞，導致頭部與左眼上方長皮蛇（帶狀皰疹）。今（6日）兒子余祥銓錄TVBS《11點熱吵店》透露媽媽病況，表示媽媽長皮蛇痛不欲生，自己叫救護車入院治療，好在有即時治療，被醫師警告再晚點醫治恐導致眼睛失明，李亞萍打了7天抗生素，今早已康復平安出院。

余祥銓近幾天都有入院陪媽媽，他輕觸媽媽額頭上的皮蛇，「媽媽說頭痛，我一摸，她太陽穴上的皮蛇凸出如心臟般跳動，一開始長到額頭，再隔一天已長到眼睛上方」，約1天長5公分。據悉李亞萍因擔心二女兒余苑綺病情，自己也長期在吃藥抗憂鬱症，沒想到導致免疫系統失調長皮蛇。如今已治療康復，醫師也告誡李亞萍別太勞累。

父親節將至，余祥銓被老爸余天「點菜」，指定送化妝水保養皮膚，價錢約2000多元，但孝順的他早已幫父親準備好禮物，余祥銓與爸爸身高體重超不多，買下L號5000多元的名牌襯衫，不料余天肚子太大導致襯衫爆開，最後襯衫只能留著自己穿。

(中時 )