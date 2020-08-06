全球在數位貨幣領域發展加速，大陸多位國有大行人士表示，國有四大行正在深圳等地大規模測試數位錢包應用，為數位貨幣正式落地進行測試準備。根據大陸才聯社報導，數位貨幣由人行牽頭進行，各家銀行之前數月正在就落地場景等進行測試。目前，部分大行內部員工已經開始使用，用於轉帳、繳費等使用場景。

而這一消息也印證深圳為《關於金融支援粵港澳大灣區建設的意見》發佈的《深圳市貫徹落實行動方案》，表示將積極參與、支持、協調人民銀行數位貨幣各個場景應用在各個試點。

稍早大陸人行在2020年下半年工作電視會議指出，上半年已實現「法定數位貨幣封閉試點順利啟動」，下半年將「積極穩妥推進法定數字貨幣研發」。至此人行已在4次工作會議就法定數位貨幣作出表態。

進一步觀察不僅是大陸，2020年全球主要國家在數位貨幣方面的進展明顯加快，大國競爭加劇。特別是G7將就發行央行數字貨幣展開合作。國盛證券分析師劉高暢說，預計人行數字貨幣（DECP）將進一步擴大至全大陸試點範圍，加速落地節奏。

(旺報 )