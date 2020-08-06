前高雄市長韓國瑜競選時的大將、前高雄市新聞局長王淺秋，轉換身分後，每周都會在廣播節目和民眾相會，且一舉一動都備受外界關注。而她昨(5日)則是在臉書更換大頭貼照，身穿黑色長洋裝的美照曝光後，更是引起眾多網友關注，已有2.1萬名網友按讚。

其實王淺秋在7月初曝光俏麗短髮後，一改過去長髮造型，更加顯得年輕，讓人印象深刻，這次她則是穿上黑色洋裝，微露出香肩，也是讓不少粉絲感到相當驚艷！紛紛大喊「美女淺秋，讚」、「水喔」。

另外，王淺秋同時也在臉書分享一位音樂人寫的詩，祝福朋友們在秋天裡平安豐收，而該首詩則為「我不會 在夏的盛時遇你 那裏蟬聲太密 聽不見 心的絮語 我不會 在秋的深處等你 那裡落葉太多 蕭瑟了心的衷曲 讓我們約在 淺淺的初秋 趁 秋水 還不那麼寒 秋風 還有一點暖 喜也淡淡 愁也淡淡 不早 也不晚」。

這篇貼文曝光後，不少網友則是說，「好詩」、「詩中有淺秋，格外美」、「好美的意境，美美的局長」、「淺淺的初秋寫的好美，像極了愛情」。

(中時新聞網)