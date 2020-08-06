勞動部勞動力發展署中彰投分署，將於8月7日下午1時30分至4時30分在該分署敬業館辦理聯合徵才活動；邀集台中轄內製造業、科技業及營造業等18家知名企業設攤，薪資最高上看83K，歡迎具備相關領域技術的民眾踴躍前往求職，找到好工作，前進「薪」生活！

中彰投分署長林淑媛表示，台中市為我國製造業的重鎮，企業對專業技術人員求才若渴，本次徵才活動除歡迎民眾積極應聘外，也首次連結職前訓練學員參加媒合，並導入分署所推動的「職訓學員預聘制度」，提供企業優先遴選合適人才，希能創造企業、民眾（或學員） 和分署三贏的局面。

林淑媛指出，本次共有18家知名企業設攤，釋出職缺以設計製造、電機電子、動力機械、資訊服務與營建管理等5大類的專業技術人員為主；包含自動化設備工程師、機械繪圖、CNC工程師、系統工程師、營建工程師等，平均薪資皆達30K以上，最高上看83K。

林淑媛說，活動現場除企業徵才，還設有各式主題服務區：「職涯巴菲特」-由全球職涯發展師運用中彰投分署自行研發的「哈利找伯樂」套裝工具，帶領民眾探索自我職涯；「求職轉運站」-趣味闖關遊戲搭配專人解說，幫助求職者做好就業準備，並深入瞭解各項就業協助專案；還有「創業諮詢服務」，想瞭解創業資源的民眾，也可以到現場洽詢。

中彰投分署強調，徵才活動適逢父親節前夕，希藉此幫助有求職需求的父親或子女們順利錄取工作，與家人開心渡過佳節。

(中時 )