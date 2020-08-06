桃園警察分局為提升毒品查緝能量，強化警方打擊校園毒品的決心，籌畫成立「毒品查緝中心桃園查緝組」，於6日上午由分局長林信雄、桃園地檢署主任檢察官李允煉及桃園市刑警大隊大隊長邱紹洲舉行揭牌儀式，宣告桃園分局反毒運動進入「創新時代」。

林信雄表示，近年來查獲毒品案件迅速成長，嚴重戕害國人及青少年身心健康，以及毒品型式日益翻新，新興毒品咖啡包、彩虹煙等混合式毒品更容易為青少年所濫用，因此政府宣示將打擊毒品作為當前首要治安任務，為配合青春專案並有效查緝毒品，本分局在桃園市政府警察局毒品查緝中心之下，成立「桃園查緝組」，並廣招各單位優秀警力，整合本分局各所、隊警力，再加上本次保一、四、五總隊調派「無毒校園」專責警力14名等編組，將全面提升打擊力道，強化查緝毒品能量，以維護暑期青少年身心健康及穩定社會治安環境。

李允煉說，幫助年輕人脫離毒品是身為檢察官最有意義的一件事情，邱紹洲則說，成立毒品查緝組，讓查緝毒品分向上溯源、向下刨根兩面向，可望根絕毒品。

(中時 )