這次模擬2020東京奧運對抗賽，有位選手相當特別，那就是今年考上國訓中心運科處計畫專員的49公斤級選手洪幼婷。

洪幼婷曾在2017年亞洲室內暨武術運動會於女子49公斤級摘金，去年全國大專校院運動會是她生涯6度參賽首度奪金，因為亞錦賽受新冠肺炎大流行延期，加上要找工作為人生增加新的方向，參加國訓中心新進人員招聘考試，最後考上了運動科學處計畫專員，她說：「念書時學習運動生理方面專業，之前在國訓中心進行職涯輔導時，中心也推薦我可以往運動科學嘗試，後來知道運科處有開缺，就報名考試。」

經過筆試、面試的挑戰，洪幼婷考上成為國訓中心運科處員工，8月3日才就職，為了這次模擬賽，有一個月沒練習的她再度穿上護具、站上擂台，「本來有收到指示要參加這次模擬賽，6月考試時因為暫時無法練習，以為會換人，不過最後教練請我幫忙，就披掛上陣。」

洪幼婷雖然考上正職工作，但還沒完全卸下選手身份，她補充：「就等之後亞錦賽復賽通知，也跟中心協調過，如果需要訓練、參賽，是可以讓我參加短期集訓。」

(中時 )