對於衛福部長陳時中5日直言，「不用想旅遊泡泡了！」觀光局長張錫聰今（6）日表示，確實旅遊泡泡的推動難度，比過去沒有疫情的時候還難，台灣也有與他國洽談，如越南、韓國、紐西蘭，談了也才知道最難的在於「雙方國家的衛生主管機關對疫情的判斷」，這會牽動洽談結果。
張錫聰表示，由於國際疫情詭譎、也存在高度不確定，旅遊泡泡都無法談到具體項目，目前洽談狀態都還是停留在「管制規範與疫情資訊的交換」。將有待後續觀察疫情，且關鍵仍在於雙方衛生主管機關的判斷。
張錫聰說，可以確定的是，國旅市場有很大的發展機會，國旅要做穩、業者要趁機轉型，以迎接未來邊境解封後的新市場。
面對原訂2030年國際旅客來台要站上2千萬人次的目標，目前觀光局有「樂觀到悲觀」三種情境的評估，滾動修正中，預計要年底才會明朗。然而據悉，2030年國際客目標恐將朝下修正。
(工商 )
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