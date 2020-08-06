國民黨主席江啟臣和革命實踐研究院院長羅智強，今(6日)早帶領革實院學員到美國在台協會 (AIT)參訪，由AIT副處長谷立言 (Raymond Greene)接待。雙方在過程中交流討論，讓學員們跳脫書本與新聞內容，更加了解美國對台政策的全貌。

停辦近20年的革實院今年重啟，使第171期學員收穫良多，近日除了分組發表研究內容外，革實院更勤辦參訪，讓學員接觸政府、民間機構。

繼上月參訪新北市政府後，今天參訪AIT。學員們把握機會提出問題交流，包括美國出台諸多友台法案對台灣的實質效益、龐培歐發表新冷戰檄文後對兩岸的影響、美台政黨外交的未來前景、美中是否陷入修昔底德陷阱、美國對台灣的角色定位為何、美國的一中政策是否在轉變等問題。

面對學員提問，美國在台協會也是有問必答，讓學員大讚收穫良多。

參訪交流中，學員勇於分享對國際局勢和台灣政治的看法，不只要了解美國的政策，更要讓所有的國際夥伴了解中華民國派與國民黨青年的觀點，更直呼「溝通」是政治中最主要的工作。

國民黨今年重啟革實院後，暑假營隊積極培養年輕世代，江啟臣曾說：「國民黨不是沒有幕僚世代」，營隊目標鎖定青年培育，為國民黨添入年輕新力、向下扎根。

(中時 )