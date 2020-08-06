行政院長蘇貞昌今定調不普篩，新北市長侯友宜下午受訪時重申，近期日本、比利時確診個案都無法確定感染源，讓大家惶恐不安，居家檢疫、自主健康管理根本不夠，應加上全面普篩雙管齊下，第一道防線就要鎖住，「不怕一萬只怕萬一」，不要入境後找不出感染源，做了一堆疫調也沒有結果，會非常可惜。

侯友宜表示，全球包括日本、香港、越南、菲律賓確診個案不斷攀升，尤其入境的4個日本、比利時、泰國確診個案，迄今無法追出感染源，連國內還是國外染疫都不確定，讓大家惶恐不安，以往只做居家檢疫、自主健康管理根本不夠。

侯友宜說，或許有一派聲音擔心普篩後出現偽陰性，恐讓居家檢疫者放鬆戒備心，其實不盡然，因為不管驗出來是什麼性，都要落實居家檢疫，多一項機制、多一層保證，預防勝於治療，在量能充裕時，多做一點不會差。

侯友宜說，他尊重中央的決定，但他聽到很多台大公衛院長、副院長、專家團隊都贊成全面普篩，他把這些聲音反映給中央，希望中央能做到位，採不採納由中央裁定，他都給予尊重，畢竟打仗沒有二心。

媒體追問，是否認為若不普篩，後續疫調恐累死大家？侯友宜說，民眾正在振興經濟，防患意識跟剛開始已是兩回事，一定要把握時機，提高大家防患意識，不要移入後找不到感染源，做了一堆疫調也沒結果，會非常可惜。

(中時 )