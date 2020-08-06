為保護小琉球海洋生態，政府規定3海浬內不得放網抓魚，早年琉球漁會取得許可會同海巡取締違規者時，每年都抓到10件以上，而近年隨著權力被收回，也不再傳有違規事件，但潛客卻時常在海底發現網具，漁會總幹事蔡寶興感嘆，「執法者不要只做表面」。

臉書粉專「小琉球.奧之海潛水旅宿」5日貼出1張杉福破沉船的照片，並寫道「很難過，現在還是會看到這樣的景象」，而從照片中很明顯可看出，有個捕魚網被丟棄在那。

蔡寶興指出，「放網抓魚的事情從沒停止過」，只是違規事件沒浮出檯面、或是根本沒人取締，才讓外界誤認為海底太平了，但事實上有好多漁民向他反映放網情事，但礙於漁會已無權取締，他也只能柔性勸導，而現在又有潛客在海底發現網具，希望執法者正視該問題。

蔡寶興說，海底生態資源是小琉球人的根本，不管從事漁業或觀光，大家都是要靠海吃穿，所以海洋資源的保育真的很重要，現在琉球觀光發展興盛，相對的生態也被過度使用，若政府不再加強執法取締違規者，只是加速生態浩劫的發生。

「每年撿垃圾有用嗎？」他感慨地說，每年政府都辦淨灘或淨海，而每次撿到垃圾數量破紀錄還開心不已，他不解，難道垃圾過量不是警訊嗎？與其做表面工夫宣揚有多保護海洋生態，不如嚴正執法讓違規者不敢亂來，確實還給海洋一個乾淨的環境。

(中時 )