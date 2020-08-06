國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前在政見發表會上拋出高雄發展蘭姆酒產業的計畫，引發熱議。台灣基進組織部主任李雨蓁以李眉蓁「市占10％」的目標產量逆推，發現屆時若失敗將破產，就算成功，台灣也會因攤提而破產亡國。

李眉蓁認為高雄有蘭姆酒原料、甘蔗的種植技術及土地，適合打造蘭姆酒產業。她期望高雄能佔有全球10％的蘭姆酒市場，每年約有500億收入。她強調當選2年內，將完成蘭姆酒產業政策制定和立法工作。

李雨蓁認為，李眉蓁的計畫是「前無古人，後無來者，獨步全球，征服宇宙」的動搖國本式政見，確實具有創新度，值得詳細討論。但李雨蓁強調，蘭姆酒產業屬農產品加工業，欲得到產品，得先確保能收穫足夠的原料。高雄若要佔有全球10％的蘭姆酒市場，至少須具備1.005億公升的年產量。

李雨蓁以牙買加艾普頓酒廠為例，每噸甘蔗可釀造36瓶蘭姆酒（相當於27公升）。高雄若每年需生產1.005億公升蘭姆酒，則需提供3722多公噸的甘蔗。再依據行政院農業委員會農糧署資料推估，要生產這麼多甘蔗，高雄必須種出5萬公頃的甘蔗田，面積換算下來，相當於2010年縣市合併前、舊高雄市3倍面積以上。

若牽涉徵收土地，根據高市地政局2020年公告土地現值，合計價購所須為2兆7066億元以上。

李雨蓁表示，李眉蓁的政策需要中央全力支援，由國會通過特別預算，將超過我國每年歲出1.28倍之鉅額經費以特別法案方式逐年分攤。同時，因預算排擠效應，台灣恐需放棄國防、基礎建設、半導體等產業投資，並消減社會福利與健保支出，傾全力投入改造高雄平原地帶為甘蔗田，才能建設完整蘭姆酒產業鍊。

李雨蓁認為，若釀酒事業失敗，台灣的財政體系將直接破產；若釀酒事業成功，台灣也將因攤提2.7兆以上支出（不含設備投資等費用）而破產，成為人類史上第一個、因動員全國國力釀酒而亡國的國家。

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(中時 )