連續壁施工，造成路面陷落成黑龍潭。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

連續壁施工，造成路面陷落成黑龍潭，議員溫芝樺接到陳情，前往關心。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

連續壁施工，造成路面陷落成黑龍潭，議員溫芝樺接到陳情，前往關心。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中興路186巷彰基醫院七期大樓施工，日前發生天外飛鞭，水管掉落差點砸中機車，6日施工時又造成路面又塌陷深淵，如被隕石砸中，疑似地下水位上升，住戶拿出2米竹竿試探，卻似黑龍潭，深不見底，附近住戶說，「每天房子都在震動，真怕地基都被掏空！」施工單位緊急以水泥回填。

這次地面塌陷的面積大得可怕，並未造成任何傷亡，工地旁住戶表示，工程單位施工時，每天房子都在震動，噪音很大，住在家裡真的很恐怖，議員溫芝樺接獲陳情，前往視察，沒想到發生路面塌陷事件。

陳姓住戶表示，昨天路面就有一些裂縫，市公所前來鋪瀝青補平路面，今早又稍微下陷，沒想到中午，突然咚的一聲，路面陷落大坑洞，拿出高約2米的竹竿試探，還是深不見底，深怕自己的房子下方也被掏空。

工地負責人表示，進行連續壁施作工程，附近可能因為地下水位較高，導致較鬆軟的土方滑動，造成路面坍塌，已立刻調派混泥土車先進行回填，週邊臨房鑑定目前都屬安全。

議員温芝樺說，身為在地的好鄰居，長期關心彰基工程附近的居民情況，第一時間就請服務處同仁到場了解情況，人民安全是第一安全考量，也感謝廠商承擔責任，立即進行回填，不要讓範圍在擴大，也請彰基及承包廠商要隨時監測週邊情況，不要讓之前新北市的塌陷意外發生。

(中時 )