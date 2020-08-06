台中市政府勞工局為協助市民充分就業，8月份展開「振興就業 週週徵才」活動，邀集逾100家企業釋出逾5000個就業機會，除日前率先辦理中科聯合徵才，即日起一連多場週週徵才活動；9月12日於台中世貿中心二館舉辦109年振興就業博覽會，邀請近60家企業設攤招募盼民眾順利就業。

勞工局長吳威志說，今年受新冠肺炎疫情影響，企業招募與市民求職不易，市府自3月起即開辦全國首創「視訊徵才活動列車」服務，邀集科技業、製造業及服務業等逾50家企業積極響應組成「就業臺中隊」；上半年開發逾4萬2000個職缺，協助逾2萬7000人成功就業。

吳威志指出，下半年景氣回溫企業人力需求上升，包括世界級封測大廠矽品精密工業股份有限公司，以6.68億元加碼投資台中釋出逾200個職缺；王品集團預計開出300個職缺，儲備幹部薪資上看5萬5000元；好市多北台中店及明年三井OUTLET PARK第二期將開幕，對台中就業市場有極大貢獻。

台中就業服務處強調，台中市各產業近來有逐漸復甦趨勢，很多企業都主動向就業服務處招手，欲招募人力；配合我國非核家園政策，丹麥風能大廠西門子、沃旭、哥本哈根等多家企業都陸續加入徵才行列，提供市民更充沛的就業機會；求職民眾至台中市就業服務處或撥打04-22289111分機36100。

今日活動起跑記者會邀請王品餐飲集團、豆腐餐飲集團、矽品精密、長青資訊、高鼎精密及微程式資訊等企業代表參加，台中市產業總工會理事長廖誼炳、大臺中職業總工會理事長林蓮助、台灣勞工大聯盟總工會監事會召集人賴天權也一同參與。

(中時 )