柯震東個人頻道的「換你作東」企劃，本周四(6日)晚上推出第三集，柯震東與蔡昌憲開啟「真人版動物森友會」模式展開撿螺初體驗，柯震東一下水，就先驚豔全場，讓蔡昌憲驚呼「你這是什麼姿勢！」毫無偶包的真實樣貌再度笑翻全場。接著兩人爬桃源谷，挑戰看不到盡頭的階梯好漢坡，讓蔡昌憲振奮大喊「奔跑吧阿東！」兩人都說走進大自然吸收芬多精，但爬到一半累到喘不過氣的柯震東開玩笑直呼，「我都吸不到空氣！」他快到山頂時大讚景色很漂亮，蔡昌憲忍不住直嗆，「你根本沒有在看！」

柯震東和蔡昌憲挑戰滑SUP立槳，用人工充氣SUP板大秀好身材，結果再度搞烏龍漏氣，笑翻全場。滑槳上場時，柯震東還搞笑對工作人員大喊，「30分鐘沒看到我們要報警喔！」運動神經很好的兩人很快就上手，還能一邊chill放鬆一邊拍網美照。雖然上山下海途中哀哀叫，還一度說「累到失去方向感。」但熬過最艱難的路段後，柯震東就放飛自我，在山頂上搞笑拍起玖壹壹〈過來我家坐〉MV，更忍不住向宇宙許願說，「期待會見到女神。」完整「換你作東」柯震東 ft. 蔡昌憲第三集，敬請鎖定今晚七點柯震東官方YT頻道。

持續熱映中的《打噴嚏》累積全台4300萬票房，本周五(7日起)將繼續玩很大熱血上路！周五、六、日三天將環島前進各地戲院打招呼，一路從宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園，最後回到台北，三天環島戲院映後，成國片創舉。柯震東本周末將從東部展開、接著第二天到台灣最南端，最後再從西部回到台北！柯震東表示，「六年沒做這件事了，我希望自己去告訴你們我真的很感謝你們來看！」周末三天柯震東出席之戲院映後場次，詳情請洽《打噴嚏》官方粉絲頁。片商提醒，影迷熱情支持《打噴嚏》之餘，也別忘記遵循衛福部及電影院相關規範，在戲院裡盡興觀賞電影時務必配戴口罩，同時落實勤洗手、咳嗽禮節。

(中時 )