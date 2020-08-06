晶華（2707）國際酒店集團公布2020年第二季財報，受新冠肺炎疫情衝擊，歸屬母公司稅後淨利續降至0.87億元、每股盈餘（EPS）0.69元，雙創SARS以來近17年低點。累計上半年歸屬母公司稅後淨利2.35億元、每股盈餘1.85元，分創近22年、近17年同期低點。

晶華2020年第二季合併營收10.11億元，季減25.7％、年減34.3％，創近11年低點。毛利率21.85％、營益率4.01％雙創新低。雖有業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.87億元，季減40.63％、年減80.05％，每股盈餘0.69元，雙創近17年低點。

累計晶華上半年合併營收23.71億元、年減26.32％，為近11年同期低點，毛利率24.62％、營益率8.9％雙創同期新低。加上業外收益減少65.29％，歸屬母公司稅後淨利2.35億元、年減68.16％，創近22年同期低點。每股盈餘1.85元，則創近16年同期低點。

晶華表示，2月起新冠肺炎疫情致使邊境管制，境外旅客斷炊衝擊住房業務，餐飲業務亦受防疫保持社交距離影響。業外收益雖因認列政府紓困補助款0.82億元，但去年同期因處分日本東京投資性不動產認列收益，比較基期較高、致使獲利衰退幅度加大。

不過，子公司太魯閣晶英受惠國旅需求提升，第二季獲利2833萬元，季增31.45％、年增達72.38％，上半年稅後淨利4911萬元，年增達96.02％。達美樂披薩第二季獲利1883萬元，雖季減22.1％、仍年增達29.83％，累計上半年獲利4299萬元、年增38.85％。

展望後市，因應後疫情時代來臨，晶華加速將台北晶華轉型為城市休閒飯店，7月推出的「盛夏遊輪式度假體驗」住房專案已接待上千組旅客，8月加碼延續強打，並推出「晶華食藝銀行、東京美食之旅」，積極搶攻暑期國旅旺季商機。

此外，晶華積極推廣中秋月餅禮盒的預購活動，鎖定各大企業送禮市場，推出5款限定版月餅禮盒，9月25日前訂購並付款者可享85折優惠回饋，積極拓展季節商品銷售商機。

(時報資訊)