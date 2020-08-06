塑膠射出廠—台翰精密(1336)因菲律賓客戶訂單回流，台翰精密7月合併營收1.78億元，月增19.17%，為今年單月新高，台翰精密表示，公司最壞狀況已過，下半年業績可望比上半年好。

第2季東南亞各國因新冠肺炎疫情影響封城封國，對台翰精密營運造成不小的影響，不過台翰精密菲律賓廠區自5月16日復工後，公司與客戶積極拉高產能稼動率以因應整體印表機/事務機的需求，目前產能稼動率已達50%水準，而越南廠的產能利用率也已達70%，挹注7月合併營收回升至1.78億元，月增19.17%，累計1到7月合併營收為9.9億元，年減26.22%。

台翰精密表示，由於主要客戶拉貨力道逐漸恢復，旗下越南、菲律賓廠7月營收分別較上月成長14.7%、17.2%，雖然疫情短期影響訂單遞延出貨，但目前已與主要客戶積極針對新機種進行認證，若順利按照時程進度，有機會於今年第3季試量產，未來隨著客戶需求增加，將有助於整體產能規模放大，推進下半年本業營運有望恢復過往成長表現。

目前越南廠區佔台翰精密營收55%，菲律賓廠區約佔35%，東莞廠約佔10%，台翰精密表示，由於大陸生產成本愈來愈高，未來將持續縮編，僅留下模具設計。

根據中國海關總署公布今年上半年最新貿易統計數據顯示，大陸與所有國家及地區的貿易額表現來看，由於大陸企業將生產線轉移至東盟國家，創造大陸與東盟(ASEAN)的進出口貿易額首次升至第一；且近期歐美、日韓等各國也積極祭出補貼計畫，鼓勵該國企業遷回該國家或東南亞區藉以分散產能布局、確保產品與材料的順利供應，有利於東南亞產業鏈群聚發展。

台翰表示，公司最壞狀況已過，公司看好東南亞兩個生產基地產能規模放大，貢獻整體營運穩健基礎，雖然東南亞地區政府仍實施防疫措施，台翰以最低限度生產方式發揮最大量產價值，滿足主要客戶的拉貨需求，有助於下半年營運保持良好的成長動能；公司持續強化模具設計、塑膠射出的量產技術，將憑藉著深耕東南亞市場超過15年，積極爭取更多與不同產業客戶合作的可能性，藉以保持高度的訂單能見度，並對整體營運帶來正面的挹注。

此外，台翰之閒置資產處分利益新台幣2.13億元已於今年第2季入帳，同時也於上半年完成庫藏股買回4000張，目前股本為7.71億元，未來台翰仍將持續落實充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益，致力將不確定因素對整體營運之影響降到最低。

(時報資訊)