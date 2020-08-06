農曆7月即將到來，「2020嘉義好神」系列活動16日至18日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

農曆7月即將到來，「2020嘉義好神」系列活動16日至18日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「2020嘉義好神」系列活動同樣有許多特色文創小物。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣已執行7年的「神鬼傳奇」系列活動，今年正名為「嘉義好神」，同樣由布袋鎮過溝建德宮的「火燈夜巡」揭開活動序幕，再由民雄大士爺祭接棒，由於新冠肺炎疫情不穩定，縣府也請來演員，也是實況主的王上豪協助除疫，從建德宮引火後，讓王上豪高舉火把徒步3天，從布袋建德宮走到阿里山國家森林遊樂區，藉此除疫去瘟。

農曆7月即將到來，「2020嘉義好神」系列活動16日至18日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，3天活動晚間廟方將準備澎湃海鮮粥、飲品讓民眾呷免驚，補足氣力一起趕鬼，接續還有9月5日「迎大士爺創意踩街活動」及9月8至10日大士爺廟「大士爺祭」活動，今6日縣長翁章梁等貴賓一同舉辦啟動儀式，宣告好神活動開跑。

翁章梁表示，本次活動有別以往，規畫四大特色活動，包括好神演藝、全嘉防疫，火把遶行、天外飛仙，結合高科技無人機大士爺廟創意踩街、萬人訂閱網YOUTUBER「蔡淘貴 跑廟會」為活動進行影像紀錄宣傳，讓民眾體驗「嘉義好神」新魅力，盼以在地文化資產結合創新、藝術、文化、科技等多面向活動，呈現傳承、觀光、教育、保留在地文化等多元價值性。

「好神演藝」突破以往形式，邀請嘉義在地傑出藝文團隊雯翔舞團及神奇樂坊替布袋、民雄編製專屬演出內容，用舞蹈、戲劇、音樂述說嘉義好神的故事，並特別邀請睽違30年再次登場的高培華及鄒族團隊演出，還有知名台語天后幸福女聲向蕙玲、空靈歌手玟靈與靈聲天團、粉紅藍樂團PinkBlue等團隊，帶來不同類型演出。

文化觀光局局長許有仁表示，除了一系列的好神活動，第一次舉辦的「全嘉防疫，火把遶行」將從過溝建德宮步行至阿里山，預計由海至山遶行3天2夜，象徵李王爺出巡為嘉義縣祈，至於9月5日「迎大士爺」創意踩街，除25隊團隊扮演特色好神外，更結合「無人機」打造天外飛仙，呈現舉頭三尺有神明的意象，為踩街添加創新科技等特色。

(中時 )