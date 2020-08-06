台北地檢署查出太流前董座李恆隆為爭Sogo經營權，涉透過白手套行賄多名立委，並透過立委對公司法的主管機關經濟部施壓。經濟部部長王美花表示，案件已經進入司法程序，經濟部不適合對偵辦中的案件進行具體個案評論，但她話鋒一轉，感性地說「同仁辛苦的付出、我很清楚，很感謝長年以來同仁的辛勞」。

檢調正在偵辦Sogo案件發現有多名立委涉嫌收取賄款，不但對經濟部施壓，甚至傳出把經濟部的承辦同仁叫去辦公室罵的情事。王美花今下午出席部務會議前接受媒體採訪時，以不評論偵查中案件為由，未回答經濟部是否有同仁涉入等問題，未來會透過起訴書、法院見解等情況來了。

王美花表示，當時她個人督導商業司，對於公司法有很密切的討論，「這麼長的一段時間以來，同仁辛苦的付出我很清楚，我很感謝長年以來同人的辛勞」。她也感性的說，「作為公務員希望可以被尊重」，大家也知道現在公務員的工作壓力、工作負擔，都比以往重很多，「我覺得大家願意熱情、努力做一個工作，無非是一個好的工作環境，也能夠被尊重」，對於這個案，她的個人感想是，希望能給第一線工作人員應有的尊重，才是對國家有比較好的發展。

(工商 )