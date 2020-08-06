預期經濟復甦緩慢，英國央行（The Bank of England）於6日宣布將繼續維持低利率措施。

自新冠肺炎疫情爆發後，英國央行便曾兩度調降基準利率，從0.75%砍至0.1%，英國貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）本次會議全員同意將基準利率維持在0.1%，並且不會擴大公債購買計畫的規模，金額將維持在7,450億英鎊。

英國央行早前曾預估2020年下半年有望能見到國內生產毛額（GDP）回歸2019年第四季的水平，但隨著疫情發展再度失控，歐洲疑似面對第二波疫情來襲，英國央行下修預測並警告，在2021年底前不預期英國經濟能恢復疫情前水準。

該央行也強調，經濟的復甦主要將取決於新冠肺炎疫情的發展、公共衛生措施以及政府、企業及家庭對此的回應，並多次重申會持續關注情況，隨時調整貨幣政策以因應變化。

英國六月通膨率為0.6%，較五月的0.5%微幅成長，但仍遠低於央行期待的2%，且經濟學家預估下半年通膨率恐反映新冠肺炎疫情衝擊，再跌至0.25%。

除了新冠肺炎外，英國仍面對脫歐協議帶來的擔憂，英國自一月脫歐以來進入脫歐過渡期，與歐盟領袖展開脫歐談判，期望能找出新的貿易模式。若談判未果，英國將於2020年底面對無協議脫歐（No Deal），可能再度重創英國經濟。英國與歐盟下一輪談判預計將於8月17日展開。

(工商 )