漢來美食（1268）今（6）日董事會通過季報，第二季合併營收6.07億元、營業淨損0.53億元、稅後淨利0.38億元，每股盈餘 1.01元較去年同期1.59元減少；綜合第1季，上半年營收14.46億元、營業淨損0.23億元、稅後淨利0.61億元，每股盈餘1.65元較去年同期4.24元為之落後。

展望第３季，漢來美食連續開展新店、改裝舊店，加上新加入的電商產品已開始挹注涓涓不間斷的營收且有蓄勢待發的跡象，以及政府振興三倍券的助攻下，下半年仍有機會補回上半年不足的業績。

漢來美食上半年受疫情影響雖有營業淨損，所幸業外有政府的紓困補助收入、海外授權金及理財投資收益等支撐，使第2季每股盈餘1.01元仍較第1季0.64元呈季增58％。

漢來美食亦公布7月營收3.13億元，月增16.7%、年增0.7%；累計1-7月營收17.59億元，較去年同期減少20.3%。漢來美食從今年營收谷底的4月，逐月以97％、19％、17％的速度攀升，到７月已追平去年同期營收，預期8月營收仍有可能以兩位數的月增速度成長。

隨著暑假的到來，國內疫情也受到控制，加上政府三倍振興券的助攻，內需產業已呈現復甦景象，餐飲業尤其感受最為明顯。漢來美食利用3至5月的疫情期間不但進行餐廳的大型改裝工程，更在7月份一口氣開出3家餐廳(安那居個人雞湯、上海湯包高雄夢時代分店、世貿名人坊)，且開幕以來營運狀況非常理想，營收均超出目標。

漢來美食總經理林淑婷指出，新冠肺炎疫情雖然造成產業前所未有的重創，但所幸國內防疫工作完善，讓國人可以在疫情趨緩之後安心出門消費，加上振興方案及時補上，民眾的消費意願也迅速提升。漢來美食在疫情期間絲毫不敢懈怠，由主廚們組成的研發團隊不但推出兼具品質與美味的便當；更研發出適合宅在家享用的冷凍熟食和乾拌麵，使得第二季的營收雖然仍較去年同期相去甚遠，但已見逐月回升的跡象。

漢來美食旗下最大的品牌-漢來海港餐廳全台7家分店，從7月起已逐漸回復往常的訂位盛況，尤其假日更是一位難求。展望第3季和餐飲業的年底旺季，林淑婷表示，漢來美食已蓄足充沛的能量，包括改裝後重新開幕的高雄4家餐廳和台北世貿名人坊，以及兩座宴會廳，將可滿足年底前喜宴和企業餐會的大量需求，而因為年初時受到疫情影響展延的喜宴也早已將10到12月的所有好日子訂滿，對於今年上半年落後的業績，可望能在下半年動能滿檔的加力衝刺下順利達標。

(工商 )