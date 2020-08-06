國際貨幣基金（IMF）駐華首席代表史蒂文·艾倫·巴奈特（Steven Alan Barnett）6日出席「中國經濟新格局：乘風破浪」夏季峰會時表示，新冠疫情的全球蔓延已造成巨大經濟損失，所有經濟體都感受到影響。IMF預計相對來說，大陸將成為經濟體多數衰退下的其中一個亮點，是唯一預計今年將實現正成長的主要經濟體。

據《新京報》報導，IMF預計包括大陸在內的新興市場和發展中經濟體，今年的增長率為-3％，明年將反彈至5.9％，而印度今年增長率為-4.5％、俄羅斯-6.6％、巴西為-9.1％

Barnett表示，疫情在全球蔓延已造成巨大的經濟損失，所有經濟體都感受到這種影響，而出現階段的風險主要集中於金融市場。觀察在今年3月全球資本市場遭遇急劇下跌，直到近期出現一定回升，股票等風險資產價格已經反彈，在許多市場中，股票價格平均恢復至1月中旬水準的約85％。

但Barnett認為，目前金融市場的樂觀表現與全球經濟之間存在脫節，投資者似乎在押注各國人航將繼續提供支持，許多股票和公司債券市場的估值出現膨漲現象。

(旺報 )