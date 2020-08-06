現場來了13家職人漢堡店參加「府城漢堡節」宣傳。（程炳璋攝）

台南晶英酒店舉辦「府城漢堡節」，邀請16家在地漢堡店，其中13家出席宣傳會。（程炳璋攝）

台南晶英酒店去年舉辦「府城漢堡節」吸引1200人參加，今年演變為城市行銷，移師戶外擴大舉辦，吸引16家在地漢堡店參與，主辦單位今年推出巨無霸漢堡，設計漢堡大胃王活動，贏家可獲住一晚晶英酒店套房。

有別於連鎖漢堡店，台南市區不少優秀職人開設漢堡店，台南晶英酒店去年舉辦「府城漢堡節」邀集在地漢堡店家參與，民眾響應熱烈，吸引超過千人報名，今年移師戶外，以野餐方式進行，召集更多漢堡店家，甚至邀台南老爺行旅一同加入，希望活動提升為城市行銷。

台南市觀旅局長郭貞慧提到台南觀光旅宿產業在新冠肺炎疫情平穩後已見復甦，國旅遊客爆量，多家飯店訂房率滿到10月，因少了國外旅客，台南市總體遊客數不如去年同期，政府樂見業者舉辦活動吸引遊客，觀旅局9月起將有另一波旅遊促銷活動宣傳。

台南晶英酒店總經理李靖文表示，「府城漢堡節」朝向城市行銷方向舉辦，透過活動，提供更多在地號堡店家曝光。

「府城漢堡節」自21日至23日，在小西門國泰置地廣場連辦3天，各家漢堡職人加入台南農產食材，包括大內酪梨、關廟竹筍與東山蜂蜜，推出心的漢堡口味。

業者推出12吋重6公斤的超大漢堡，舉辦漢堡大胃王比賽當噱頭，2人一組，最快吃完的組別可獲贈一張晶英客房住宿券，另外舉辦喝啤酒比賽及現場親子活動。

(中時 )