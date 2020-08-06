為打造「全台最安心餐廳」品牌形象，瓦城泰統餐飲集團今(8/6)宣布旗下7大品牌包含「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」、「大心」、「YABI KITCHEN」、「月月 泰BBQ」共130家店，同步通過台灣最大第三方檢驗機構SGS核發的升級版餐飲衛生管理標章(Hygiene monitor plus program, HM PLUS) 證，成為全台唯一旗下品牌全數通過此國際性認證的餐飲集團。

瓦城泰統餐飲集團強調，迎接後疫情時代，瓦城將與全民一起展展防疫新生活，並以顧客為優先，用最高規格的衛生安全標準打造「安心餐廳」，提供最安心的用餐環境與值得信賴的美味。

瓦城泰統集團客戶服務部門資深經理許瀚云表示，經過疫情洗禮，顧客普遍越來越重視餐廳的用餐環境還有衛生，瓦城認為，因疫情所施行的臨時性防疫措施，未來也將成為安全衛生管理的常態。為打造一致性服務品質與安全安心用餐環境，瓦城通過具公信力的SGS進階版餐飲衛生管理標章打造「安心餐廳」，也象徵SGS對我們用心營造安心防護網的最佳肯定，也讓顧客能更加放心到旗下任一品牌用餐。

瓦城泰統集團嚴謹對待管理品質，自2015年起即導入SGS餐飲衛生稽核，從食材檢驗、廚房備餐、用餐環境，乃至於現場服務同仁的健康管理，建置安心標準流程，有系統性地管理全台門店衛生安全。今年因應2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，全面升級全台130家門店稽核標準，嚴格把關服務、環境與食材三大環節，建立餐飲業者衛生安全新標準，包含嚴格要求同仁落實勤洗手、手部定時酒精消毒、體溫量測等自主健康管理；在製程管理流程上，除基本的衛生控管、掌握完整食材履歷、外帶外送嚴實包裝外，亦透過每日倉儲衛生稽核、食材保存期限標示、溫控物流車運送食材等環節，落實食安高規格檢查與防護。

同時，為確保用餐環境衛生，餐具皆以高溫清潔，並全面以酒精消毒菜單、服務鈴與餐桌椅等，各店的每日清潔作業更高達到千次以上，希望讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，過程中所看得見、用得到的每個細節都安心。

(工商 )