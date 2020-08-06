今年6、7月台東累積雨量僅164.8毫米，為12年來最少，不僅農民哀嘆作物快渴死，嘉明湖也因「天使不掉淚」水位嚴重下降，罕見在夏季8月瘦成「荷包蛋」形狀。

今年梅雨季沒雨、迄今尚無颱風，台東少雨，農民叫苦連天，直呼作物都快渴死。根據中央氣象局近12年統計資料，台東6、7月累積雨量合計平均超過200毫米，民國101年甚至高達868毫米。但今年6、7月累積雨量僅164.8毫米，創下12年新低。

而嘉明湖海拔3300公尺，是台灣湖泊中第二高的高山湖泊，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，山友譽為天使的眼淚，布農族人叫它月亮的鏡子，目前因為缺水，瘦成「荷包蛋」形狀。

冬天枯水期時，嘉明湖瘦成「荷包蛋」可說是常態。不過據自由時報報導，嘉明湖熊出沒企業社負責人邱冠中說，嘉明湖往年此時都是湖水飽滿，罕見的7、8月水位這麼低，「瘦」了一圈，以往都是冬天水位才會這麼低，今年這種狀況少見。

(中時新聞網)