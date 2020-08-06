「分身樂團」魚丁糸日前在演唱會上，首度演唱新歌〈沙發裡有沙發Radio〉，並預告8月7日晚上7點數位單曲正式上架、晚上8點MV首播。新歌由陳珊妮擔任製作人，她提議靠雲端群組來創作新歌，團員起初不懂為何不能見面，而要

透過群組對話、分別上傳自己創作的片段，當歌曲完成後，他們才明白此舉可以讓他們解構後再重建，開創出全新作品。日出（青峰）笑言整個過程中，最慘的是陳珊妮本人，不斷要見證老人復健的過程，像個護士一樣看護著所有人。

MV本身也很鬧，除了隆重介紹6人的新藝名：可田（阿福）、豕豆（家凱）、八女（小威）、金八（阿龔）、香我（馨儀）和日出（青峰），團員們也紛紛對嘴演出，更找了分飾6人小時候的6位小朋友，突顯出創作興致像是回到小時候，想像力大爆發，如同有任意門般恣意穿梭過去與現在。

6人造型亮眼充滿童趣色彩型，日出幽默形容，彷彿看到西遊記裡的大師兄跟沙悟淨，以及蜘蛛精跟唐僧，至於八女則是跑錯棚的跨界神燈精靈。出道就任性，音樂沒有規則，魚丁糸新歌不跟前輩樂團走同樣模式，而是以數位發行作品、沒有實體推出的計畫；而八女在演唱會上承諾會加量製作周邊商品的徽章，將和單曲同步於8月7日上線販售，一起在沙發上坐等明天(8/7)晚上7點，魚丁糸〈沙發裡有沙發Radio〉數位全面上架，晚上8點MV首播。

魚丁糸推出新歌〈沙發裡有沙發Radio〉。（環球音樂提供）

魚丁糸推出新歌〈沙發裡有沙發Radio〉。（環球音樂提供）

魚丁糸推出新歌〈沙發裡有沙發Radio〉。（環球音樂提供）

(中時 )